Najważniejsza przemowa w historii Ukrainy. Tsunami sankcji ruszyło dopiero po...

Do czwartku uzgodnione zachodnie sankcje były niemrawe, a opór przed ich wprowadzeniem był nadal spory. W ciągu 5min przemowy podczas telekonferencji z przywódcami UE Zelenski przekonał ich do zniszczenia rosyjskiej gospodarki. To wtedy powiedział, że prawdopodobnie ostatni raz widzą go żywego.