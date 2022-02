Ukraińscy piloci pojechali do Polski po myśliwce MiG-29

Ukraińscy piloci pojechali do Polski po myśliwce MiG-29 Poinformowała o tym deputowana ludowa Ukrainy Galina Tretyakowa. O tym że mogą być to polskie myśliwce informowano już wczoraj, mogły być jeszcze słowackie (6 szt.) i Bułgarskie. Jeśli wierzyć plotkom to oni już od kilku dni są w Polsce.