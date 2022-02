Władimir Zjednoczyciel. Jak Putin łączy zachodnią Europę

Władimir Putin marzy o zjednoczeniu ziem dawnego ZSRR, ale póki co skutecznie udało mu się zjednoczyć przeciwko sobie Europę. Wydawało się, że UE kona, ale wojna przywróciła ją do życia - do tego stopnia, że ogarnęła Niemców i właśnie wydaje 450 milionów euro na broń dla Ukrainy. Analiza w tekście