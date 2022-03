Rosja może stracić nawet 770 samolotów przez sankcje

Unia Europejska zakazała leasingu samolotów do Rosji. Na skutek tych sankcji Rosja może stracić nawet 770 samolotów, które będzie musiała zwrócić do leasingodawców z Europy Zachodniej. Firmy leasingowe będą więc musiały rozwiązać wszystkie umowy z rosyjskimi liniami lotniczymi – mają na to 30 dni.