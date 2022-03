Ukraina ma dostać ponad 70 samolotów bojowych. Także z Polski

Ponad 70 myśliwców MiG-29 i Su-25 – podało we wtorek rano na Facebooku Dowództwo Sił Powietrznych Ukrainy. Źródła Onetu w polskim rządzie potwierdzają, że nasz kraj przekaże Ukraińcom samoloty, ale zaprzecza doniesieniom, by miały one operować z polskich baz.