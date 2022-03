Kliczko apeluje do Rosjan i Białorusinów aby nie szli do pracy.

Władimir Kliczko: Zwracam się do Rosjan i Białorusinów. Każdego dnia chodzicie do pracy i pomagacie tym samym waszej armii zabijać nas, waszych, jak to mówicie, braci. Zostańcie z rodziną w domu, czego my nie możemy zrobić. Zostańcie w domach dla nas.