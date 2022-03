MQ-1C Gray Eagle na polskim niebie

Od wczoraj MQ-1C Gray Eagle krąży w okolicach wsch. granicy, budząc niemałe zainteresowanie. Wczoraj nie pokazywali co to za typ samolotu , ale można było wyczaić, że to UAV po charakterystycznej heksagonalnej trajektori lotu. Dziś na oficjalu można znaleźć na np. flightradar. Idą po ciebie Putan.