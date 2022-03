W Charkowie punkt pomocy humanitarnej zaatakowany rakietą 1.03

Pewnie część osób już widziała to nagranie, ale może nie wszyscy wiedzą, że ten żółto-niebieski namiot widoczny na nagraniu - to punkt zbiórki pomocy humanitarnej dla ofiar wojny... W powiązanych artykuł z Onetu gdzie go dobrze widać. Brak słów na kolejne już zbrodnie wojenne Putina.