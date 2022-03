Zełenski ostrzega. "Jeśli Ukraina padnie, wojska rosyjskie znajdą się przy...

To jest bardzo ważne, żeby mieć świadomość, że jeśli Ukraina padnie, to wojska rosyjskie znajdą się przy granicach państw członkowskich NATO. Będziecie się mierzyli z tym samym problemem, co my - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla Agencji Reutera opublikowanym...