Joe Biden: Zamykamy przestrzeń powietrzną dla rosyjskich samolotów

"Putin myślał, że wjedzie na Ukrainę, a świat przed nim ustąpi. Zamiast tego spotkała go ściana siły, jakiej nigdy sobie nawet nie wyobrażał. Spotkał Ukraińców" - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych w trakcie tzw. State of the Union, czyli orędzia o stanie państwa. Joe Biden podjął...