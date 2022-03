Anonymous na wojnie z Putinem. 'Robią teraz mnóstwo dobrej roboty'

Pochodzą z różnych krajów, często sami się nie znają, ale działają wspólnie i mówią jednym głosem do Władimira Putina: "To nie jest wojna, którą możesz wygrać, bez względu na to, jak potężny się sobie wydajesz" - tak członkowie międzynarodowego kolektywu Anonymous zwracają się do przywódcy Rosji.