Polacy w Odessie apelują o pomoc. Ale nie chcą uciekać

W Odessie i jej okolicach było ok. 2,5 tys. Polaków. Ci, którzy chcieli lub mogli uciec, już to zrobili. Wielu jednak zostało. "Jeżeli my dziś uciekniemy z Odessy, to jutro ja będę uciekała z Łodzi albo z Warszawy, albo z innego miasta" - mówi Svitlana Zaitseva-Velykodna ze Związku Polaków w Odessie