Ustroń: setka dzieci z ukraińskich domów znalazła schronienie w uzdrowisku

Uciekające przed wojną dzieci z domów dziecka z Doniecka oraz ich opiekunowie przebywają w Uzdrowisku Ustroń. Docelowo schronienie w ośrodku znajdzie ok. 400 osób. Dzieci, które tam trafiły były w wieku od 7 do 17 lat. Do Ustronia przyjechały zmęczone, po kilkudziesięciu godzinach podróży.