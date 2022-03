"To katastrofa". Rosyjscy posłowie mają dość

Rada Deputowanych Obwodu Gagarinskiego w Moskwie potępiła działania wojenne na terytorium Ukrainy i wezwała Władimira Putina do natychmiastowego wycofania stamtąd wojsk - donosi BBC. "To katastrofa" - ocenili posłowie. Miejmy nadzieję, że to początek końca tego kacapskiego śmiecia :).