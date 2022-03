[WYKOP EFEKT] - Rzućmy ruskie IT na kolana!!!!!

Masowo wysyłamy żądania do StackOverflow o wyłączenie strony na terenie rosji i krajów sprzymierzonych z ruskimi. StackOverflow to taka Wikipedia dla programistów, bez tego ruskie IT będzie jak pies z kulawą nogą!! Odetnijmy ich od narzędzia.