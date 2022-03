Największe światowe linie kontenerowe zawieszają przewozy do Rosji

Trzy największe na świecie linie kontenerowe we wtorek tymczasowo zawiesiły przewozy ładunków do i z Rosji w odpowiedzi na zachodnie sankcje nałożone na Moskwę w związku z jej inwazją na Ukrainę, co stanowi kolejny cios dla handlu z tym krajem.