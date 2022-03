Ukraina wzywa obywateli do obrony totalnej

Wezwanie do totalnej obrony kraju wystosowało ukraińskie ministerstwo obrony. W apelu skierowanym do obywateli minister Ołeksij Reznikow zwrócił się o przeprowadzanie ataków na tyłach wroga i pozbawienie go wsparcia logistycznego, przede wszystkim paliwa.