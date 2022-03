Rasistowskie prowokacje Rosji w Polsce to działania hybrydowe

Rosja wykorzystuje wywołany przez siebie kryzys uchodźczy do hybrydowych działań przeciwko Polsce. Obejmują one w szczególności działania dezinformacyjno-psychologiczne, których celem jest doprowadzenie do rozruchów na granicy, a w szczególności rasistowskich incydentów. .