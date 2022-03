Wołodymyr Zełenski: Nie oddamy tego, co jest nasze

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w najnowszej odezwie do obywateli, że Ukraińcy w jeden tydzień zniszczyli plany wroga. Zapewnił też, że Ukraińcy nie oddadzą tego, co do nich należy.