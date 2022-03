Ofensywa na Kijów została wstrzymana. Rosja użyła 90 proc. swoich wojsk

W ciągu ostatniej doby rosyjskie wojska zbliżyły się do Chrakowa i dokonały postępów na południu kraju. Ofensywa na Kijów została wstrzymana - poinformował w czwartek wysoki rangą przedstawiciel Pentagonu. Jak dodał, do inwazji Rosja użyła już ok. 90 proc. wojsk zgromadzonych wokół...