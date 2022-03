Trzaskowski: Sytuacja w Warszawie robi się dramatyczna

"Przez Warszawę przejechało ok. 100 tys. uchodźców. Udzieliliśmy ok. 3 tys. noclegów, ale tylko tej nocy trafiło do Warszawy kolejne 2,5 tys. uchodźców, którzy potrzebowali noclegu. Sytuacja robi się dramatyczna" - mówi w Radiu ZET prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.