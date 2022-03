Od zawsze chciałem tworzyć gry, w końcu się uwziąłem i wypuszczam coś na Steam.

Cześć dziubki wykopowe! Od zawsze chciałem wypuścić coś fajnego na Steam i w końcu się uwziąłem. Pięknie proszę, sprawdźcie Please Fix The Road, miła i wyluzowana gra logiczna :) Możecie dodać do listy życzeń: https://store.steampowered.com/app/1383250/Please_Fix_The_Road/ Pozdrawiam!