Rosyjski ekonomista: "Putin nie ma środków na dalsze prowadzenie wojny"

Prezydent Rosji Władimir Putin "nie ma środków, by prowadzić dalej wojnę" - powiedział rosyjski ekonomista Władimir Miłow. Zdaniem Miłowa teraz, "kiedy Putin się rozkręcił, już się nie zatrzyma". "Wycofanie się nie będzie to łatwe, bo w ciągu 20 lat Putin nigdy nie przyznał się do porażki".