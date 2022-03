Pokażmy Rosjanom co się dzieje na Ukrainie za pomocą ich serwerów Discord

Plan jest prosty, wchodzimy na losowy serwer Discord (znalezisko kieruje do rosyjskiej listy serwerów DIscord, zawierających łącznie 6 milionów Rosjan). Następnie wysyłamy linki do filmików, gdzie widać jak popełniają oni zbrodnie wojenne albo do takich, gdzie widać martwych Rosyjskich żołnierzy.