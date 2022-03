W cieniu inwazji Rosji na Ukrainę rząd daje duże podwyżki polskim żolnierzom

W cieniu inwazji Rosji na Ukrainę polski rząd podwyższa uposażenie dla żołnierzy. Chce zwiększyć motywację. Generałowie dostaną co miesiąc o 920 zł więcej, majorzy o 670 zł, porucznicy o 550 zł, a szeregowi żołnierze o 450 zł więcej. To pewne, w budżecie zaplanowano już na to pieniądze –...