Mariupol. Rosjanie zabili chłopca, który grał w piłkę

16-letni chłopak zginął w Mariupolu, kiedy na boisko piłkarskie spadły rosyjskie rakiety – poinformowała agencja Associated Press. To kolejna ofiara cywilna rosyjskiej agresji na Ukrainę. Do sieci trafiło zdjęcie, na którym widać przykryte płótnem ciało chłopaka i jego płaczącego ojca.