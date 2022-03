Dlaczego złoty się osłabia i czyja to wina?

Drogie wykopki. Od kilku dni widzę, jak wielu z was mocno przeżywa osłabianie się naszej waluty, jednocześnie obwiniając za to bank centralny, czy też rząd. Tłumaczycie to inflacją, rozdawnictwem pieniędzy itp. Ponieważ mnie taki stan rzeczy irytuje, a ciężko mi byłoby udowadniać, że większość z...