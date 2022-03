Ksiądz, który oblał czerwoną farbą ruską ambasadę wzywa do dalszych protestów!

Irlandia. Ksiądz aktywnie uczestniczy w protestach przeciwko zbrodniczej rosji. "To, co dzieje się na Ukrainie, jest przerażające i jest dziełem zła, to zbrodnia wojenna i putin stanie przed sądem na tym lub następnym świecie" - powiedział. Brawo ksiądz!