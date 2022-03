Iwan Wyrypajew: Rosjanie nie mają świadomości, co naprawdę dzieje się w Ukrainie

- Mam tatę, który mieszka na Syberii i ogląda tylko telewizję rosyjską. On naprawdę nie rozumie, co się dzieje. Ja mu piszę, rozmawiam z nim, a on mówi, że zwariowałem - relacjonował reżyser, który od lat mieszka w Polsce. Potrzebny jest bojkot rosyjskiej kultury na arenie międzynarodowej.