Dwaj amerykańscy senatorowie rozmawiali z Zełenskim przez internet. Mimo prośby, żeby nie udostępniać żadnych zdjęć, udostępnili zdjęcia w trakcie rozmowy - co pozwala go namierzyć. Tajemnicą poliszynela jest że politycy partii republikańskiej to przyjaciele Rosji - tutaj kolejny dowód.