Jad Waszem broni Abramowicza przed sankcjami. Złote wizy chronią oligarchów

Izraelskie muzeum Holokaustu zwróciło się do USA, aby nie nakładały sankcji na rosyjskiego oligarchę przed inwazją na Ukrainę. We wspólnym liście do amerykańskiego wysłannika w Izraelu prezes Yad Vashem poręczył za Romana Abramowicza, mówiąc, że jest jednym z głównych darczyńców.