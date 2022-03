Premier Danii ogłosiła referendum w spr. włączenia kraju do polityki obronnej UE

Rząd Danii chce wprowadzić kraj do systemu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony w Unii Europejskiej, co pozwoli państwu duńskiemu na m.in. branie udziału we wspólnych operacjach wojskowych UE. Obecnie Dania, jako jedyny kraj Unii, nie bierze udziału w tej polityce.