11 letni dzieciak sam dojechał z Zaporoża do Słowacji

Matka wsadziła swojego 11-letniego syna do pociągu w Zaporożu by sam dojechał do Słowacji. Miał tylko plecak, paszport i numer telefonu do niej zapisany markerem na ręce. Sama jest wdową i musiała zostać w Zaporożu by opiekować się matką. Dziękuje ludziom dobrej woli za zaopiekowanie się synem ...