Sting podał adres w Polsce, gdzie należy wysyłać paczki dla Ukraińców

Sting opublikował w mediach społecznościowych nową, akustyczną wersję swojego utworu "Russians" z wydanej w 1985 r. płyty "The Dream of the Blue Turtles". Poinformował też, żeby wysyłać paczki do organizacji, o której powiedziała mu reżyserka Małgorzata Szumowska ("Sponsoring").