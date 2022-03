Rafał Brzoska: Są same negatywne scenariusze. Widzę to w ciemnych barwach

Agresja Putina na Ukrainę wciąż trwa. Złoty się osłabia, a giełda dołuje. Do Polski przybywają setki tysięcy osób, wypędzonych z własnego domu przez wojnę. - Ja tu nie widzę szans. Są same negatywne scenariusze, co najwyżej łagodzone przez politykę imigracyjną.