Potrzebny Wykop Efekt! Wyłączmy kamery online na granicy z Ukrainą! Ruscy patrzą

Wystosujmy apel do polskich władz o wyłączenie wszystkich kamer online na przejściach granicznych z Ukrainą. Przecież to idealne źródło informacji dla onuc. Aż dziw bierze, to już dwunasty dzień wojny, a nadal nikt nie wyłączył tych kamer? W linku jedna z takich kamer, przejście w Budomierzu.