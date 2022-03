Polscy celnicy wysyłają Ukrainie towary, których przemyt udało im się udaremnić

Celnicy z Pomorza wysyłają do Ukrainy towary, których przemyt udało im się udaremnić. To warte kilka milionów zł markowe ubrania, między innymi buty i odzież termiczna. „Nasi ludzie ładowali tiry od paru dni wykorzystując do tego swój wolny czas”, mówi naczelnik (Źródło - powiązane)