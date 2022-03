Ukraińskie sieci handlowe masowo usuwają z półek produkty Coca-Coli

Towary należące do marki Coca-Cola są usuwane z półek m.in. sieci Novus, Varus, Silpo, ECO-Market, SPAR, Nash Kraj, Ukrnafta, Epicenter, Fora i innych. Ukraińskie Stowarzyszenie Detalistów (RAU) wzywa pozostałe sieci do przyłączenia się do bojkotu.