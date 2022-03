Apel Ukraińca do Polaków. Rosjanie omijają sankcje, prosi pomóc to powstrzymać

„Przyjaciele, proszę o przesłanie tego nagrania do wszystkich znajomych Polaków. Zatrzymuję tu przepływ samochodów rosyjskich i białoruskich, które jadą do naszego wroga. Są załadowane głównie żywnością, częściami zamiennymi, lekami. Ma to na celu obejście sankcji, Niemcy wciąż handlują z kacapami”.