"Naprawdę chcemy pomorską firmę pchać w ręce sojusznika Putina?"

Samorządowcy z Pomorza apelują do rządu o wstrzymanie procesu wyprzedaży Lotosu. Ich zdaniem rosyjska agresja w Ukrainie powinna zmienić podejście władz do robienia interesów z firmami powiązanymi z Rosją. Pismo w tej sprawie trafi wkrótce do prezydenta, premiera, prezesa PiS i szefa PKN Orlen