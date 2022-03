WHO: Na Ukrainie największy w Europie kryzys humanitarny od 1945 roku

Na Ukrainie mamy obecnie do czynienia z największym kryzysem humanitarnym od 77 lat; należy stworzyć system opieki zdrowotnej mogący pomóc uchodźcom - podkreślił we wtorek w Kopenhadze dyrektor regionalny WHO na Europę Hans Kluge.