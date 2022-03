Na Kremlu trwa wyścig z czasem. Desperacko szukają sposobu, by wyjść z twarzą!

Kreml desperacko szuka sposobu, by wyjść z twarzą z rozpętanej wojny! Temu mają służyć propozycje przerwania walk w zamian za przekształcenie Ukrainy w rosyjski protektorat.Jak tak dalej pójdzie, to łagodzenie nałożonych sankcji będzie z Zachodem negocjować już nie Putin, ale ten, kto go obali