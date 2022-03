Oddział spod Charkowa cofnął się do Rosji. Ich morale są bardzo niskie

Oddziały 25. samodzielnej brygady zmechanizowanej 6. armii rosyjskiej odniosły dotkliwe straty w rejonie Charkowa. Cofnęły się na terytorium Rosji, by odzyskać zdolności do walki - podał we wtorek sztab generalny ukraińskich sił zbrojnych.