Szczecin: Ukraińcy Nie chcą rozładować "ruskiego statku"

Kilkudziesięciu Ukraińców zbuntowało się i nie chcą rozładować rosyjskiego statku sprowadzonego przez niemiecką spółkę do szczecińskiego portu. Statek jest rosyjski, to Rosja jest agresorem, który zaczął wojnę przeciwko Ukrainie. Nie będziemy go rozładowywać! Nawet Polacy nie chcą tego robić