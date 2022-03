Kijów zamieniony w twierdzę. Mieszkańcy gotowi bronić stolicy

Jeszcze dwa tygodnie temu mieszkańcy stolicy Ukrainy robili zakupy, posyłali dzieci do szkoły, szli do biur. Rosyjska inwazja wszystko zmieniła. Walcząc, i to dosłownie, o swoje życie, mieszkańcy Kijowa z cywilów zmienili się w ochotników – zgłosili się do obrony terytorialnej i chwycili...