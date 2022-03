Rosja znosi VAT na złoto. "Idealna alternatywa dla dolara"

Prezydent Rosji Władimir Putin podpisał ustawę znoszącą podatek VAT na zakup sztabek metali szlachetnych. Resort finansów liczy na to, że inwestycje np. w złoto będą alternatywą dla kupowania dolarów. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę rubel mocno stracił, co doprowadziło do tego,...