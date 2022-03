Terlikowski: Orban chce ogrzewać węgierskie domy krwią ukraińskich dzieci.

"Orban deklarujący, że zablokuje unijny zakaz importu ropy i gazu z Rosji, bo „nie pozwoli, by węgierskie rodziny musiały płacić cenę za tę wojnę” - mówi tyle, że będzie ogrzewał domy krwią ukraińskich dzieci. To ani konserwatyzm, ani chrześcijaństwo, to obrzydliwy narodowy egoizm".