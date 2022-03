Rosyjscy turyści wracają z Kuby. Rozżaleni, bo nie odpoczęli

Na Karaibach utknęło 17 tysięcy Rosjan. I choć Kuba i Dominikana nie wprowadziły sankcji lotniczych, to unijne i kanadyjskie ograniczenia lotów stoją na przeszkodzie wydostaniu się turystów z wysp. Pierwsi urlopowicze wylecieli z Kuby. Chyba nie dociera do nich, co dzieje się w Ukrainie.