Wielkie straty Rosji w Ukrainie. Spięcie w rosyjskiej TV. Putin zarządził...

Dane na temat rosyjskich strat w trakcie wojny w Ukrainie są rozbieżne. Nie ma jednak wątpliwości, że są wielkie. Możliwe, że wpływ na to ma posłanie do boju poborowych, co potwierdził już tamtejszy Departament Obrony. Władimir Putin zlecił rozpoczęcie śledztwa, bo atmosfera wokół...