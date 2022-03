Wołodymyr Zełenski: umieramy też za ciebie

- To, co dzieje się teraz z nami, może przydarzyć się także tobie. I to jest dla mnie bardzo ważne: my też umieramy za ciebie" — mówi Wołodymyr Zełenski w rozmowie z Paulem Ronzheimerem. Prezydent Ukrainy po raz kolejny podkreśla, że nie zamierza opuszczać Kijowa, a "najgorsza rzecz, jaka...